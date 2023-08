Petitie voor Kleine Griek in Dordrecht in korte tijd ruim 2600 keer ondertekend: ‘Hartverwarmend’

Aanvoerder Mathis Suray wil geen woorden, maar daden bij FC Dordrecht: ‘Tijd van praten is voorbij’

Met nieuwe impulsen door de samenwerking met Feyenoord, frisse gezichten in het team en een meer offensieve speelstijl mikt FC Dordrecht na de afsluiting van de voorbereiding op aansprekendere competitieresultaten dan de voorbije seizoenen. ,,Maar de tijd van praten is nu wel voorbij, we móeten het laten zien.”