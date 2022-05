Persoonlijk afscheid nemen van twee Sliedrechtse wethouders: ‘Hebben zich met veel passie ingezet’

Ontslagen docent Wartburg verdacht van ontucht met twee zusjes (17 en 15): ‘Relatie ontstond na examen’

De van ontucht verdachte docent van het Wartburg College beweert dat hij ruim drie maanden een serieuze relatie had met een 17-jarig meisje. Hun verkering begon volgens de Sliedrechter echter pas nadat de leerling slaagde voor haar examen. Zij zat toen officieel niet meer op de locatie Guido de Brès, waar hij lesgaf. ,,Zelfs de ouders gaven toestemming’’, aldus zijn advocaat, die nog niet wil ingaan op de beschuldiging van het Openbaar Ministerie dat de man later óók seks had met haar 15-jarige zusje.

12 mei