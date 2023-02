Parkeercontroleurs krijgen kopstoot en schoppen: ‘Hoor je mij, lelijkerd?’

Automobi­list botst op de Oost-Kinderdijk op meerdere auto’s, kort na de beruchte bocht

Op de Oost-Kinderdijk in Alblasserdam is zaterdagmiddag een verkeerschaos ontstaan nadat een automobilist de macht over het stuur verloor. Hij raakte daarbij twee auto's die vanuit de tegengestelde richting kwamen.