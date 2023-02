Papendrechtse radeloos nadat babypapegaai Coco wegvloog: ‘Hoop dat hij gaat bedelen om voedsel’

Wie heeft babypapegaai Coco gezien? Zondag vloog hij weg uit een tuin in Papendrecht en sindsdien is haar baasje radeloos. ,,Hij is nog een baby en al twee dagen weg zonder eten. Ik hoop zo dat hij nu bij mensen gaat bedelen om voedsel zodat hij gepakt kan worden.’’

Coco is een zes maanden oude ara maracana en drie maanden geleden gekocht bij dierenwinkel Hareco in Sliedrecht. Het jonge mannetje kan het goed vinden met de andere, kleinere papegaaisoort - Momo heet deze, een aratinga - die de Papendrechtse en haar partner bezitten.

Een ara maracana is in principe goed te trainen om hem na een vliegtocht gewoon weer thuis te laten komen. Maar afgelopen zondag ging het in de frisse buitenlucht al snel mis voor de Papendrechtse en haar papegaai. ,,Hij vloog op, schreeuwde nog wat toen ‘ie een paar rondjes over ons huis vloog en verdween daarna uit het zicht.’’

Pijnboompitjes en ongezouten pinda's

Sindsdien is het baasje van Coco radeloos. Waar ze kan, laat ze vermissingsoproepen achter. Een bericht van haar om uit te kijken naar Coco wordt op de Facebookpagina van Hareco Dier en Vriend gedeeld. Ondertussen hoopt de vogelliefhebster dat haar papegaai door honger gedreven mensen op gaat zoeken. ,,Hij houdt heel erg van pijnboompitjes en ongezouten pinda's. Het is echt een lieverdje, doet geen vlieg kwaad. Als iemand hem ziet of vangt, bel dan de dierenambulance.’’

De Papendrechtse papegaai Coco is een beschermde vogelsoort waar officiële papieren voor nodig zijn om ze te mogen houden. De eigenaresse zegt 1250 euro voor het dier, dat een ring om zijn pootje heeft, te hebben betaald. ,,Het gaat me niet om het geld. Ik wil hem gewoon terug in ons huis want hij is nog zó jong.’’

Volledig scherm Coco op de hand van de eigenaar. Coco is een ara maracana, een beschermde vogelsoort waar officiële papieren voor nodig zijn om ze te houden. © Privéfoto

Volledig scherm Voor Coco is diep in de buidel getast. Een dergelijke papegaai zou 1250 euro kosten. ,,Het gaat me niet om het geld. Ik wil hem gewoon terug in ons huis want hij is nog zó jong.'' © Privéfoto

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.