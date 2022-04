Papendrechtse Amy (27) wijdt heel boek aan leer: ‘Zat als klein meisje al achter de naaimachine’

Ra­dio-uitzending ‘Oorlog in de klas’ live vanuit Onderwijs­mu­se­um

Het radioprogramma ‘De Publieke Tribune’ wordt op zaterdag 30 april live uitgezonden vanuit het Nationaal Onderwijsmuseum in Dordrecht. Programmamaker Coen Verbraak gaat in gesprek met geschiedenisdocenten over de manier waarop zij de Tweede Wereldoorlog in de les behandelen.

