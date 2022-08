Papendrecht stort zich een dag lang op veiligheid

Het thema veiligheid wordt dan in heel brede zin gepresenteerd aan de bezoekers. Over georganiseerde misdaad valt veel te leren tijdens een bezoek aan een zogeheten ondermijningscontainer. Tegelijkertijd kunnen mensen hun rijwiel laten keuren door de Fietsersbond, een kijkje nemen in de escapebus van de politie of bij Veilig Verkeer Nederland (VVN) plaatsnemen in een simulator om te beleven wat afleiding in het verkeer (hallo smartphone!) met je verkeersgedrag doet.