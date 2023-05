Papendrecht start met plaatsen ondergrondse containers; vanaf maandag eerste wijken aan de beurt

COLUMN Da’s mazzel voor die Papen­drecht­se wethouder, een raad met slappe knietjes

Nee, het is niet persoonlijk… ik ken de man niet en heb verder op zich ook niks tegen hem. Toch zit het me nog steeds een beetje dwars dat de uit Apeldoorn afkomstige Jan Dirk van der Borg de Papendrechtse gemeenteraad een rad voor ogen draaide toen hij vorig jaar, aan de vooravond van zijn benoeming tot wethouder, beloofde in het ertepellersdorp te komen wonen. Die belofte brak hij al snel, toen hij in januari ineens het bericht naar buiten bracht dat hij inmiddels een huis gekocht had in Den Bommel op Goeree-Overflakkee.