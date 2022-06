Papendrecht krijgt snel glasvezel

sliedrecht Witte mannen domineren gemeentebe­stu­ren: ‘We weten donders­goed wat dit met de beeldvor­ming doet’

Ze zijn man, wit en vaak van middelbare leeftijd. In de nieuwe colleges van burgemeester en wethouders in de Drechtsteden is na de verkiezingen de diversiteit (opnieuw) ver te zoeken. Minder dan een kwart is vrouw. ,,Dit is een zure appel.’’

6:48