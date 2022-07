Papegaaien schijten huis onder: inspectie grijpt in

VIDEOEen woning in Dordrecht bleek bij een controle van de Landelijke Inspectie Dierenbescherming volledig onder de papegaaienpoep te zitten. De bewoonster gebruikte haar woning als een soort volière: ze liet de papegaaien los in huis en maakte niet schoon.

De inspectie ging kijken op het adres na een melding via de wijkagent. Ter plaatse bleken drie papegaaien permanent los te vliegen. Omdat de bewoonster de uitwerpselen van de vogels niet verwijderde, zat alles onder de poep.

In een video die de inspecteurs maakten, is onder meer een ondergescheten fauteuil te zien. Niet alleen de woonkamer maar ook de keuken zat helemaal onder. Hier en daar lag ook een dode muis en er hing een muffe verrottingslucht.

Quote Dit was met een keukendoek­je niet op te lossen Jelko de Ruijter, Landelijke Inspectie Dierenbescherming

Omdat de vrouw weigerde de woning met spoed schoon te maken, liet de inspectie de boel afgelopen vrijdag professioneel reinigen. De bewoonster draait wel op voor de kosten. De schoonmaakklus kostte vele honderden euro's, aldus de inspectie. ,,Dit was met een keukendoekje niet op te lossen’’, zegt woordvoerder Jelko de Ruijter.

Als de inspectie bij een volgend bezoek weer een bende aantreft, dan worden de papegaaien in bewaring genomen. ,,Als de dieren er echt heel slecht aan toe waren, hadden we dat meteen gedaan. Maar ze waren nog wel gezond.’’

Papegaaien extra gevoelig

Dat neemt niet weg dat diereneigenaars wettelijk verplicht zijn om een schone leefomgeving te bieden. Overtreding hiervan kan bij controles leiden tot steeds verder oplopende sancties. In het geval van papegaaien is een schone leefomgeving misschien nog wel extra belangrijk omdat zij erg gevoelig zijn voor gassen en dampen. ,,Zij hebben een ander ademhalingsstelsel dan wij. Daarom is het belangrijk de boel schoon te houden en ervoor te zorgen dat het niet stinkt bijvoorbeeld.’’

In het geval van deze Dordtse woning was stankoverlast zeker aan de orde. ,,Het kan niet anders dan dat de omgeving daar last van moet hebben gehad. Zodra de deur openging, kwam er een vieze walm naar buiten.’’

Hoewel de inspectie er in eerste instantie voor het dierenwelzijn is, bevestigt een woordvoerder dat de situatie in de woning ook bepaald niet gezond is voor mensen. Zo is er het risico op de papegaaienziekte Psittacose, een vorm van longontsteking die overgedragen kan worden op mensen.

Zorgmelding

De politie heeft een zorgmelding gedaan. Vanwege de privacy kan de woordvoerder verder niet op de persoonlijke situatie van de vrouw ingaan. ,,In zijn algemeenheid zijn dit vaak mensen met een bepaalde problematiek die de boel niet meer overzien.’’

Het is dus niet gezegd dat de vrouw het slecht met de dieren voor heeft. Volgens de inspectie is het op zich goed dat ze papegaaien vrij liet om vlieguren te maken. ,,Maar de omgeving moet wel schoon gehouden worden, anders wordt op den duur hun welzijn aangetast.’’

Volledig scherm De woning in Dordrecht zat volledig onder de papegaaienpoep. © LID

De Landelijke Inspectie Dierenbescherming (LID) is een onafhankelijke stichting voor het handhaven van wet- en regelgeving op het gebied van dierenwelzijn. Vijfentwintig inspecteurs verspreid over het gehele land komen in actie na meldingen via - meestal - 144: het meldpunt voor dierenmishandeling en -verwaarlozing. Het gaat dan vooral om gevallen van verwaarlozing van huis- en hobbydieren. Daarnaast voert de inspectiedienst ook routinecontroles uit bij onder andere dierenwinkels, -pensions en fokkers en handelaren. De inspectiedienst werkt in opdracht van het ministerie van LNV.

