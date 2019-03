Papegaaiduiker in Dordrecht laat zich vangen

In Vogelklas Karel Schot zijn medewerkers de vreemde vogel aan het onderzoeken. Begin van de middag kan daarom pas iets worden gezegd over de toestand van de papegaaiduiker, die normaal gesproken helemaal niet in ons land voorkomt, maar alleen in veel noordelijker gelegen gebieden. Vermoedelijk is het beestje vanwege de harde wind verdwaald en in Nederland terecht gekomen.