Pannetje op het vuur veroorzaakt brandje in woning

indebuurt.nl 10 x gratis festivals deze zomer in Dordrecht en omgeving

Jooehooe, het festivalseizoen is aan! Bijna elk weekend is er in Dordrecht of in de buurt van onze stad wel een feestje. De ene keer is het een groot festival de andere keer iets lokaler, maar net zo leuk. Wij zijn in onze regio op zoek gegaan naar de tofste gratis feestjes en festivals in juni en juli.