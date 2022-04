Palmoliespoor op weg in Zwijndrecht is opgeruimd

Lale Gül vertelt persoon­lijk verhaal in Energie­huis: ‘Vrijheid is kwetsbaar­der dan ooit’

De kwetsbaarheid van vrijheid is zichtbaarder dan ooit. In de aanloop naar Bevrijdingsdag vertelt schrijver Lale Gül (24) op 11 april haar persoonlijke verhaal in het Dordtse Energiehuis. ,,Zeker met de oorlog in Oekraïne hebben mensen de behoefte om te praten over dit thema.”

6 april