Overlastgever Strijen mag vader niet meer thuis opzoeken na doodsbedreigingen en vernielingen

COLUMN Een column van ‘coach’ Cor vandaag

Op het moment dat ik wakker word en me al liggend uitrek, schiet er ineens een heftige kramp in mijn linkerkuit. Dat gebeurde vroeger nog wel eens na een potje uitbundig voetballen, maar tegenwoordig voetbal ik alleen nog maar in mijn dromen en vermoedelijk heb ik gedroomd dat ik Messi was.