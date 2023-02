Overlast door ratten? Ja, zegt dit raadslid. Nee, zegt de wethouder: ‘Hoe groot zijn problemen nou echt?’

Loopt de overlast door ratten en muizen nou wel of niet de spuigaten uit? Ja, zegt de politieke partij Onafhankelijk Papendrecht (OP). Nee, zegt wethouder Arjan Kosten. ,,Hooguit is er een lichte stijging van het aantal meldingen.’’

Het is een bekend probleem en niet alleen in Papendrecht: ratten en muizen komen af op etensresten die in de openbare ruimte en in tuinen worden achtergelaten. In Dordrecht bijvoorbeeld speelt dit al langere tijd in de wijk Crabbehof en de gemeente komt komend jaar met een aanpak daartegen.

Quote Er zijn heel veel klachten Hendrika Hoekstra

Maar de knaagdieren houden zich uiteraard niet aan gemeentegrenzen en ze duiken dus ook in Papendrecht op, weet gemeenteraadslid Hendrika Hoekstra (OP). ,,Er zijn heel veel klachten’’, zei de politica tijdens een raadsvergadering. Vooral in de Vissersbuurt zouden de beesten zich ophouden en daar zelfs woningen onveilig maken.

Zij pleitte daarom voor een algeheel voederverbod in het dorp, dat al op 1 juli zou moeten ingaan. Immers, als Papendrechters stoppen met het voeren van eenden en vogels, dan blijven er ook geen etensresten achter en komen daar dus ook geen ratten of muizen op af. ,,Dat voeren is bovendien niet nodig, want vogels kunnen heel goed voor zichzelf zorgen.’’

Geen gif meer

Wethouder Kosten voelde er helemaal niets voor. ,,Hoe groot zijn de problemen nou echt? Hooguit is er een lichte stijging van het aantal meldingen van ratten, omdat er sinds kort geen gif meer gebruikt mag worden. Een verbod is een heel zwaar middel. Dat is niet de oplossing.’’

Een meerderheid van de raad was het met hem eens, met als gevolg dat het verbod er niet komt. Wel komt er voorlichting om Papendrechters erop te wijzen dat ze beter geen etensresten kunnen achterlaten.

