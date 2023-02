Over concessies en gebroken ‘ov-beloftes’…

VVGZ in spektakel­stuk tegen koploper Sparta naar 3-3: ‘Mensen die hier waren, komen zeker weer terug’

VVGZ liet de amateurs van Sparta, koploper in de tweede klasse F, afgelopen zaterdag ontsnappen, maar had ook met lege handen kunnen staan. De wedstrijd op een fel meelevend Zwijndrechts Noordpark kon werkelijk alle kanten op en eindigde in 3-3.

5 februari