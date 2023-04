Ouders PKC’ers leven vol spanning mee in Ahoy: ‘Het liefst blijf ik thuis, maar wil feest niet missen’

COLUMN Nee, het is niet ‘de schuld’ van vluchtelin­gen

Al zo lang ik deze column schrijf besteed ik met enige regelmaat aandacht aan de situatie van dak- en thuislozen op dit eiland. Waarom? Nee, niet omdat ik nou zo’n ‘Moeder Theresa’ ben, maar omdat ik het met mijn simpele boerenverstand maar niet kan bevatten (en verkroppen) dat er in een van de meest welvarende landen ter wereld ongeveer 36.000 mensen elke nacht weer bij het Leger des Heils, bij goedwillende medemensen of, in het ergste geval, in een steeg of portiek moeten slapen.