Ouderen ingespoten met nepvaccin, politie neemt zaak hoog op

Wereldbe­roem­de kunstenaar ontwerpt projectie op gebouw van Kunstmin

4 maart Hij ontwierp het kunstwerk dat het dak van de Markthal in Rotterdam bedekt en zijn werk is opgenomen in de collecties van het Rijksmuseum in Amsterdam en het Centre Pompidou in Parijs. En nu staat ook de Dordtse schouwburg Kunstmin in het rijtje van kunstenaar Arno Coenen.