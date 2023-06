Oude politiebureau in Papendrecht wordt misschien noodopvanglocatie voor 85 asielzoekers

‘Kort lontje’ van de onderbuur­man: auto gaat in vlammen op door molotov­cock­tail

Als een geparkeerde auto op de Brouwersdijk in Dordrecht in brand vliegt, wijst de eigenaar direct naar zijn onderbuurman Omar de L. (55) als waarschijnlijke dader. Wijkagenten herkennen hem op bewakingsbeelden als de dader die een molotovcocktail in de wagen gooit, maar De L. ontkent.