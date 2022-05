Oud-wethouder Hubert Fermina (74) overleden: 'Geliefd mens en inspirerend politicus’

Hubert Fermina, oud-Tweede Kamerlid voor D66 en oud-wethouder in Dordrecht, is overleden op 74-jarige leeftijd. Hij was in de jaren 90 de eerste Nederlander met Antilliaanse achtergrond in de Tweede Kamer.

Voordat hij kamerlid werd voor D66, was Fermina Statenlid voor Zuid-Holland en was hij wethouder in Dordrecht van 1990 tot 1994, de eerste voor D66 in die stad. Na zijn vier jaar als wethouder maakte hij de stap naar de landelijke politiek en werd hij woordvoerder welzijn, minderhedenbeleid en Antilliaanse zaken. Het was naar eigen zeggen ‘niet zijn gelukkigste tijd’: ,,In Den Haag zijn veel mensen vooral met zichzelf bezig", zo vertelde hij in 2016 aan het AD.

Na zijn periode in Dordrecht verhuisde hij naar Amersfoort. Maar hij kwam nog graag en regelmatig in de stad waar hij wethouder was. In 2015 kwam hij nog verkleed als Piet naar het Sinterklaashuis in Dordrecht. Fermina zette zich jarenlang in tegen discriminatie als directeur van het Landelijk Bureau ter bestrijding van Rassendiscriminatie, en wilde door zich in een pietenpak te hijsen, het imago van Zwarte Piet veranderen.

Imago veranderen

,,Zwarte Piet is jarenlang negatief neergezet waardoor het logisch is dat veel mensen het als discriminerend ervaren. Dat snap ik en daar ben ik het mee eens. In plaats van er tegen te strijden, wil ik het imago veranderen,” zo zei hij destijds.

Fermina liet zich vorig jaar nog uit over de crisis binnen de Dordtse afdeling van D66, die er uiteindelijk voor heeft gezorgd dat de partij niet meedeed aan de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen. ,,Het is droevig dat de partij kennelijk niet in staat is dit op te lossen. Er zijn binnen de afdeling genoeg intelligente mensen die daartoe in staat zijn. Onbegrijpelijk. Het zijn toch bestuurders!”, zo reageerde hij eind vorig jaar.

D66-partijleider Sigrid Kaag noemt Fermina 'een geliefd mens en inspirerend politicus’. ,,Zijn overlijden is droevig, maar zijn leven bijzonder en hoopgevend.”

