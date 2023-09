Organisatie Lammetjeswiel Festival wordt niet bepaald eenvoudiger: ‘Het is zenuwslopend’

Nog nooit zwom hij meer dan zeven kilometer, maar nu is Bas Blanker kampioen op de tien

Bas Blanker moest dit seizoen telkens zijn meerdere erkennen in Tenzin Tieman, maar vrijdagavond kroonde Blanker zich in Werkendam tot open Nederlands kampioen op de tien kilometer openwaterzwemmen. En dat terwijl de 17-jarige nooit verder dan zeven kilometer had gezwommen.