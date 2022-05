Organisatie blikt terug op Lepeltje Lepeltje: ‘Dordtenaren hadden er zin in’

Hoe druk was het?

,,Dat weten we niet precies, want we verkopen geen tickets. Het is altijd een komen en gaan van mensen. Maar als ik de foto's terugkijk, was het zeker op de donderdag drukker dan in 2019 en de jaren ervoor. Hemelvaartsdag is natuurlijk een mooie dag om met je familie op pad te gaan. Het was ook nog eens ontzettend lekker weer. Overdag had je geen jas nodig. En ja, het was de eerste keer dat het weer kon sinds de uitbraak van de coronapandemie. De Dordtenaren hadden er zin in.’’