Oranje Wit met praatsessie de nacompetitie in: ‘Alleen nog door met spelers die alles kunnen geven’

Jonge vrouw krabt, knijpt en schopt, maar krijgt geen straf: ‘Het ging helemaal fout in mijn hoofd’

In haar hoofd is het ‘chaos’. Niet voor niets verblijft R.K. (20) uit Dordrecht in een orthopedagogisch behandelcentrum. In die woonvorm mishandelde ze vier begeleiders. K. verscheen dinsdag voor de politierechter.