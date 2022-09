Opvanglocatie Crownpoint uitgebreid met keukens en recreatieruimte: ‘Sfeer nu veel beter’

Russische Liya werkt bij opvangloca­tie voor Oekraïners: ‘Ik doe dit met een open hart’

In de opvanglocatie Crownpoint in Dordrecht verblijven inmiddels bijna zevenhonderd Oekraïners. De Russische Liya Umerova is al vanaf het begin betrokken bij de vluchtelingen. ,,Ik ben blij dat ik iets kan doen.’’

