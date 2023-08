Oppaskinderen 'waren nog net geen 24/7' bij buurman (68) die wordt verdacht van seksueel misbruik

Vrouw­tjesot­ter in het geheim uitgezet in de Biesbosch: ‘We zijn een beetje stout geweest’

DRIMMELEN/DORDRECHT - Niet één maar zeker twee otters leven momenteel in de Biesbosch. Natuur- en Vogelwacht Biesbosch heeft in mei namelijk een vrouwtjesotter in het gebied geplaatst. ,,Het was niet zo simpel om aan een otter te komen.”