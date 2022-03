Opnieuw scootmobiel gestolen in Dordrecht: ‘Haal altijd de sleutel uit het slot’

Het was bepaald niet voor het eerst dat een scootmobiel verdween in Dordrecht de afgelopen weken. Volgens de politie is dat in die periode verschillende keren gebeurd. In al die gevallen zou de dief op dezelfde manier te werk zijn gegaan. Omdat veel gebruikers tijdens het winkelen de sleutel in hun wagentje laten zitten, is het voor hem of haar een koud kunstje om een scootmobiel te pikken.