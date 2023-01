Opnieuw kritiek op MerwedeLingelijn: ‘Betalen voor fiets zorgt voor flinke kostenpost voor scholieren’

Qbuzz krijgt opnieuw kritiek te verduren voor het invoeren van een spitstarief voor het meenemen van de fiets op de MerwedeLingelijn. Wie in de spits reist en zijn rijwiel meeneemt, moet daarvoor 5 euro betalen, terwijl dit voorheen gratis was. ,,Een flinke extra kostenpost voor scholieren.”

Er is al langere tijd verontwaardiging over het feit dat Qbuzz voortaan een spitstarief van 5 euro rekent voor mensen die de fiets meenemen in de trein tussen Dordrecht en Geldermalsen. ,,We zijn zeer teleurgesteld”, zei onder meer Bart Bruggeman, voorzitter van het Reizigersoverleg Drechtsteden-Alblasserwaard-Gorinchem. ,,Nu loop je het risico dat pendelaars toch de auto weer pakken en dat wil je niet.”

Ook Vijfheerenlanden roert zich. Vanaf het station in Leerdam stappen immers iedere ochtend veel scholieren op de trein, die dan met de fiets hun weg vervolgen naar hun opleiding. ,,Zeker voor scholieren is er geen mogelijkheid om na de spits te reizen”, zegt Tirtsa Kamstra van de ChristenUnie Vijfheerenlanden. ,,Een bijdrage van 5 euro per dag betekent met een snelle rekensom 1000 euro per persoon per jaar. Een flinke extra kostenpost.”

Standpunt

Haar partij heeft vragen over het spitstarief gesteld aan het college van burgemeester en wethouders van Vijfheerenlanden. De ChristenUnie wil onder meer weten welke actie de gemeente heeft ondernomen om Qbuzz op andere gedachten te brengen. ‘Is er met andere belanghebbende gemeenten overleg over gevoerd? Zo ja, wat is het standpunt van andere gemeenten en welk standpunt is hier gezamenlijk richting Qbuzz over ingenomen?’

De gemeente Vijfheerenlanden heeft nog niet op de vragen van de ChristenUnie gereageerd. Qbuzz liet eerder weten het tarief in te moeten voeren, omdat het kampt met ruimtetekort. Bij de NS moet al jaren worden betaald voor het vervoeren van de fiets.

