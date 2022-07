Opluchting bij organisatie van Paardenmarkt: Traditie na twee jaar weer terug

EVEN VRAGEN AANOpluchting bij het comité Sint Jacobus Paardenmarkt. Op woensdag 27 juli komt na twee jaar stilte de paardenmarkttraditie weer tot leven rond de Kerkstraat in Alblasserdam. Voorzitter Wim de Kloe (58) vertelt wat er de hele dag te beleven is.

Paardenmarkten in Alblasserdam hebben honderden jaren geschiedenis. Hoe blij bent u dat het nu weer kan?

,,Dit evenement zit in Alblasserdam gebakken. Er komen ook altijd veel mensen die niet meer in het dorp wonen, maar er vanuit vroeger een band mee hebben. Het is best een soort reünie.’’

’s Avonds is er een hippisch festijn. Wat is uw favoriete onderdeel?

,,Vroeger hadden we de stoelendans met pony’s, maar dat kan helaas niet meer, want er zijn veel minder pony’s en kinderen kunnen paardrijden in het dorp. Nu is mijn favoriet het optreden van de Future Guys om 21.00 uur. Een act met snelle paarden en ruiters. Kinderen vinden dat echt spannend en dat maakt dat ik het leuk vind.’’

Hebben jullie nieuwe elementen toegevoegd aan de paardenmarkt?

,,Niet echt, al staan er nu wel hekken twee meter achter de dieren op de markt, zodat mensen niet ineens van achter een paard of pony op komen dagen. Verder hebben we onze social media opgefrist. De Facebookpagina is verbeterd en we zitten sinds deze editie ook op Instagram.’’

Dierenwelzijnsorganisaties ageren tegen dergelijke markten. Uw comité heeft daar ervaring mee; zijn jullie nu tegengeluiden ter ore gekomen?

,,Nee. We luisteren heel goed naar kritische noten en daar proberen we goed mee om te gaan. Het dierenwelzijn staat bovenaan. Daarom zorgen we ervoor dat er voldoende eten en water is en ’s morgens als de dieren worden aangevoerd, is er altijd een dierenarts aanwezig. De dierenpolitie is ook op de hoogte - daar hebben we tijdens de markt van 07.00 tot 13.00 uur goed contact mee. En we houden als bestuur onze zeven paar ogen natuurlijk altijd open.’’

Volledig scherm Wim de Kloe. © Privéfoto

