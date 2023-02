Oplossing voor gebrek aan zwemwater in Dordt? Gemeente denkt na over zwemplas bij ’t Vissertje

De gemeente benadrukt dat van een plan nog lang geen sprake is. Over zaken als omvang, ontsluiting en parkeergelegenheid valt nog helemaal niets te zeggen. Wel is duidelijk dat er en technisch probleem opgelost moet worden: de plas moet een open verbinding met het water van Het Wantij hebben, zodat dankzij de stroming een goede waterkwaliteit gegarandeerd is. Maar het veld ligt meer dan een meter hoger dan de getijdenrivier.

Hondenuitlaatplaats en voetbalveld

Het veld wordt nu nog voornamelijk gebruikt als hondenuitlaatplaats en voetbalveld. De gemeente ziet er een mogelijke oplossing in voor het grote gebrek aan zwemwater. De bestaande zwemplas in De Merwelanden is op warme dagen overvol. Dan is het daar ook zo druk dat de natuur in de verdrukking komt. Bovendien biedt een nieuwe plas een alternatief als de kwaliteit van De Merwelanden te wensen overlaat.

De collegepartijen in de gemeenteraad hebben vorig jaar al afgesproken dat er een stadsstrand langs het Wantij moest komen. Desondanks is volgens wethouder Marc Merx gekeken naar alle mogelijkheden op het Eiland van Dordrecht. Dat heeft echter geen alternatieven opgeleverd. Het idee moet nu verder uitgewerkt worden. In een brief aan de gemeenteraad laat de wethouder echter in het midden wanneer die studie klaar moet zijn.

Ander plan afgeblazen wegens overlast

Jarenlang waren er plannen om aan de Zuidendijk, in het natuur- en recreatiegebied Nieuwe Dordtse Biesbosch, zwemwater aan te leggen. Daarvan werd afgezien omdat buurtbewoners veel overlast vreesden. Ook de plas bij De Viersprong kwam in beeld, maar dat stuitte op verzet van met name Staatsbosbeheer: zwemmers zouden kwetsbare diersoorten in het bos De Elzen verstoren.

Aan de andere kant van ’t Vissertje wordt al regelmatig gezwommen in het Wantij. Dat is niet verboden. De gemeente wil het echter niet stimuleren omdat ze zwemmen daar te gevaarlijk vindt. Om te beginnen kan daar een stevige stroming staan. Bovendien is daar juist op warme dagen ook veel pleziervaart.

De gemeente is ook al bezig met plannen voor een veilig rivierzwembad in het Wantij bij Kinepolis, waar de trappen naar het water nu al een populaire uitvalsbasis voor zwemmers is. Die plek heeft echter een veel stedelijker karakter, waar een plas bij ’t Vissertje veel meer op De Merwelanden kan lijken.



Reageren? Brieven kunnen naar onze lezersredactie, met voor-, achternaam en adres (dit laatste niet voor publicatie). Een lezersbrief is max. 150 woorden en kan worden ingekort. Anonieme brieven plaatsen we niet.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.