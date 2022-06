Open dag begraafplaats Munnikensteeg en Minnendael en onthulling nieuw kindermonument

Minder schadelijk

Tijdens de rondleidingen in het uitvaartcentrum en crematorium vertelt een gids meer over de faciliteiten en is er uiteraard de mogelijkheid om vragen te stellen over bijvoorbeeld de elektrische oven. Dat is volgens het crematorium de meest moderne van Nederland. Die is daardoor veel minder schadelijk voor het milieu dan een gasoven. Vooraf aanmelden is niet nodig.