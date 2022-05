‘Op het Beverwijcksplein verwacht ik wel 500 à 600 zingende mensen’

UPDATE Man (40) gewapend met hamer overvalt Van Der Valk hotel in Dordrecht

In de nacht van maandag op dinsdag omstreeks 4.00 uur kreeg de politie een melding van een overval bij het Van Der Valk Hotel in Dordrecht. De verdachte, een 40-jarige man uit Dordrecht, is na een vluchtpoging opgepakt. Niemand raakte gewond.

24 mei