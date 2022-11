Op dit nieuwe recreatiegebied in Streefkerk kunnen kinderen én honden zich lekker uitleven

VAN NATURE Vogelaar Jos verzilvert buitenkans­je en fotogra­feert ‘Raddes’ in De Elzen: ‘Was echt een bizar moment’

In oktober trekken miljoenen vogels naar een ander continent. Voor vogelaars is het dan ook dé tijd van de onverwachte ontmoetingen. Zo verbleef er onlangs een Raddes boszanger in het bosgebied De Elzen.

16 november