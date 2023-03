Op deze plek is nu het allereerste calisthenicspark van Papendrecht te vinden

DE KWESTIE Geen paard meer bij de intocht van de Sint? 'Dan is het geen kinder­feest meer.’

Is het paard van Sinterklaas gewoon welkom bij de intocht van dit jaar? Of is het paard van Sinterklaas niet meer van deze tijd? Als het aan de Partij voor de Dieren ligt, mogen dieren in de toekomst niet meer gebruikt worden bij evenementen in Dordrecht. En dus moet de Sint bij de intocht op een andere manier van A naar B. Onze lezers legden wij deze Kwestie voor. En u zegt: Dit lijkt langzamerhand steeds meer op een politieke stunt van de PvdD.’