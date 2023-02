Oorzaak van brand in woonboerderij Nieuw- Lekkerland nog onbekend: ‘Het gebouw is verloren’

EBOH geeft in Alblasser­dam signaal af richting leider Papen­drecht: ‘We hebben titel nog niet uit ons hoofd gezet’

‘Best of the rest’ EBOH gaf zaterdag met de nog bescheiden uitgevallen 4-1 triomf bij het tot tiental gereduceerde Alblasserdam een signaal af richting leider Papendrecht. Hoewel het gat zeven punten bleef, is de titelrace in 2H nog allerminst gelopen.