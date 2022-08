Oorlogsslachtoffers Nederlands-Indië worden op 15 augustus herdacht in Trinitatiskapel

indebuurt Manouk vliegt voor KLM de hele wereld rond: ‘Het werk als stewardess is meer dan alleen koffie inschenken’

Voor je werk naar Abu Dhabi, Havana of Johannesburg? Voor de Dordtse Manouk Leeuwestein (26) is dit heel normaal. Ze werkt sinds vier jaar als stewardess bij KLM en zit elke week in een ander land. “Sommige reizen zijn echt cadeautjes.”

