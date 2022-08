Ook Indische Buurt ontkomt er niet aan: betaald parkeren komt eraan

Bewoners van de Indische Buurt in Dordrecht moeten zo goed als zeker gaan betalen voor het parkeren van hun auto in de eigen wijk.

Een duidelijke meerderheid van de bewoners en ondernemers in de wijk heeft daar in een enquête vóór gestemd. In het zuidelijke deel van de wijk stemde 70 procent voor, in het noordelijke deel 64 procent. Om die reden gaat er een zwaarwegend advies richting burgemeester en wethouders. Als die instemmen, dan moet er vanaf 1 december betaald worden voor parkeren.

Verwacht wordt dat het voor autobezitters in de Indische Buurt dan makkelijker wordt om in hun eigen wijk te parkeren. Nu is het zo dat overdag 40 procent van de auto’s niet van buurtbewoners is, ‘s nachts gaat het volgens de gemeente om 30 procent.

Waterbedeffect

Opmerkelijk is dat de Indische Buurt het betaald parkeren vorig jaar nog afkeurde, zij het met een kleine meerderheid. Vanwege het zogeheten ‘waterbedeffect’ zijn parkeerplaatsen het afgelopen jaar steeds schaarser geworden in het buurtje tussen Bankastraat en Krommedijk.

Het is de zoveelste wijk in de stad die eraan moet geloven. In de Dordtse gemeenteraad gingen eerder dit jaar al stemmen om op termijn in de hele stad betaald parkeren in te voeren.

