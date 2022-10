Ook Alblasserdam geeft extraatje van 75 euro aan huishoudens

Meeste Dordtse huishou­dens zien lokale belastin­gen in 2023 dalen dankzij eenmalig extraatje van 75 euro

Het overgrote deel van de huishoudens in Dordrecht is komend jaar minder kwijt aan lokale belastingen als de onroerende zaakbelasting. Weliswaar laat de gemeente de tarieven stijgen met een inflatiepercentage van ruim 6 procent, maar daar staat tegenover dat ze op hun rekening 75 euro in mindering krijgen.

