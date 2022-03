Ontvoerder van Dordtenaar op ontmoetingsplek krijgt celstraf: ‘Bruut en gewelddadig’

Dordtenaar ontvoerd in eigen kofferbak op ho­mo-ontmoe­tings­plek in Barend­recht: ‘We snijden je oren en neus eraf’

Hij dacht een afspraakje te maken op een homo-ontmoetingsplek in Barendrecht, maar voor een Dordtenaar veranderde die date in een nachtmerrie. Het slachtoffer werd door drie mannen vastgebonden en achter in de kofferbak van zijn auto gegooid. ,,We snijden jouw oren en neus eraf’’, zei het trio tegen de man, die ze bedreigden met een vuurwapen. De eerste verdachte stond maandag voor de rechter.

