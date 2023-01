‘Onschuldige’ keelpijn van Jaël bleek begin van levensgevaarlijke infectie: ‘Ik was zo bang’

Dordrecht herdenkt watersnood niet, Papen­drecht wél: ‘Glazige blikken als je vertelt over het hoge water’

De watersnood van 1953 wordt 70 jaar na dato in de Drechtsteden nauwelijks herdacht. Alleen in Papendrecht staat een officiële herdenking op het programma. Daar wordt ook een tentoonstelling gehouden, net als in Sliedrecht en Hendrik-Ido-Ambacht.

