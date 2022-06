Ongevallen op N3 en A15, één gewonde, snelweg richting Rotterdam dicht door gekantelde aanhanger

Een inzittende moest uit zijn voertuig worden bevrijd door het dak eraf te knippen. Wat de oorzaak van de botsing was, is niet bekend. De N3 richting Papendrecht werd gedeeltelijk afgesloten, waardoor een file ontstond. Het ongeluk gebeurde ter hoogte van de Overkampweg.

Ook op de A15 is bij Sliedrecht een ongeluk gebeurd in de richting Rotterdam. De reden is een gekantelde aanhanger. Niemand raakte gewond. De weg is dicht, onduidelijk is hoe lang dit zal duren. De vertraging voor automobilisten liep op tot boven het uur.