Onderzoek wijst uit: hackers konden geen vertrouwelijke gegevens stelen bij Trivire

Huurders gerust stellen

Trivire uitte al eerder het vermoeden dat er geen vertrouwelijke gegevens gestolen waren, maar zegt daar nu absoluut zeker van te zijn. ,,We kunnen ons voorstellen dat onze berichten over een mogelijk datalek onze huurders bezorgd maakten. Gelukkig kunnen wij hen nu geruststellen.’’

Volgens de woningstichting werkt het overgrote deel van haar computersystemen weer normaal, maar zijn er nog wel grote achterstanden die weggewerkt moeten worden: ,,Inmiddels is de dienstverlening bijna weer zoals voorheen..’’. Bovendien kunnen dossiers met correspondentie met huurders nog altijd niet geopend worden: ,,Hier kunnen huurders nog wel last van ondervinden. Dit vinden we uiteraard erg vervelend.’’