Onderzoek naar schutter Minh Ngia Vuong richt zich op personen die hem hulp bieden en schuilplaats kennen

Platform van Dordtse Kerken: ‘Solidari­teit blijft nodig, laten we bidden voor Oekraïne’

Het Platform van Dordtse kerken vraagt aandacht voor het verzoek van twintig religieuze leiders uit Oekraïne. Zij willen graag dat op of rond 24 februari in alle kerken, synagogen en moskeeën wordt gebeden voor vrede, óók in Dordrecht. Het is dan precies een jaar geleden dat Rusland Oekraïne binnenviel.