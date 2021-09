Ondernemers weigeren mee te werken aan coronapas: ‘Hier is en blijft iedereen welkom’

Na anderhalf jaar ellende vanwege de coronapandemie is op 25 september het einde van de anderhalvemetersamenleving aanstaande, maar de herwonnen vrijheden komen met een prijs: bij bijna alles is straks een coronatoegangsbewijs nodig. Filmpje pakken? Dan heb je een QR-code nodig. Naar het theater? Zonder groen vinkje kom je er niet in. Een broodje halen tussen de middag? Ook dan zullen we voorlopig moeten bewijzen dat we volledig ingeënt of negatief getest zijn.