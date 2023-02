Ondanks klachten omwonenden mogen garages Van Neurenburgpad ook gebruikt worden voor opslag

COLUMN ‘Ik zorg dat ik ze altijd vóór blijf…’

Terwijl we praten, kijkt hij voortdurend schichtig over mijn schouder. Arie’s voortdurende kat-en-muisspel met de sterke arm is in de loop der jaren zo’n beetje zijn voornaamste dagbesteding geworden. Ziet hij in de verste verte iemand in uniform naderen, dan zet hij het meteen op een lopen, hetgeen me gistermiddag overkwam toen hij, ter hoogte van het voormalige Tomadohuis, weer eens zijn nood klaagde over wijkagenten en toezichthouders. ,,Ze motten altijd mij hebben omdat ik meestal wel een biertje bij me heb, dus ik zorg altijd dat ik ze vóór blijf.’’