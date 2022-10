Omwonenden vinden plan De Witt onacceptabel: ‘Horeca te groot, sluitingstijden te laat’

Omwonenden maken bezwaar tegen de verbouwing van The Movies tot brasserie en filmtheater De Witt in Dordrecht. Ze vinden de horeca te groot, de sluitingstijden te laat en noemen het plan daarom onacceptabel.

Dat schrijven ze in een brief aan de gemeente. Initiatiefnemer Dennis Van Buuren overlegt al zeven maanden met de bewoners en heeft zijn plannen op diverse punten aangepast aan hun wensen. Hij is daarom zwaar teleurgesteld.

De bewoners vinden het toekomstig aantal zitplaatsen in de horeca en op het terras te hoog. Volgens Van Buuren blijft dat aantal gelijk. De uitbreiding van de openingstijden noemt de buurt extreem. De Witt wil in het weekeinde het terras tot 01.00 uur openen en de brasserie tot 02.00 uur. Dat leidt volgens bewoners tot een onleefbare situatie. Ze eisen dat het terras doordeweeks om 22.00 uur en in het weekeinde om 23.00 uur sluit. ,,Maar daar kan ik geen exploitatie op draaien. Dit mag gewoon volgens de APV”, reageert Van Buuren.

Vrees voor geluidsoverlast

De bewoners vrezen verder toenemende geluidsoverlast en een groeiend gebrek aan parkeerplaatsen, als de plaatsen voor de deur van De Witt veranderen in groen. Van Buuren begrijpt hun zorgen, maar stelt tegelijkertijd dat er vanwege de noodlijdende situatie van The Movies iets moet veranderen.

Van de aanvankelijke lijst met 34 bezwaren zijn de meeste opgelost, maar niet alles. ,,Het is een heel mooi plan en Dennis is een goede ondernemer, maar over de omvang van de horeca en de sluitingstijden komen we niet tot een oplossing”, zegt secretaris Marie José van Ansem van buurtvereniging Int Lastigh Ent.

Donderdag is er een inspraakavond op het stadskantoor over de plannen.

Volledig scherm Dennis van Buuren (rechts) en Geert ter Steeg voor bioscoop The Movies. © Rinie Boon

Volledig scherm Een impressie van de aangepaste plannen van brassier en filmtheater De Witt, met minder reclame en verlichting. © Lugten Malschaert Architecten

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.