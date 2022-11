OM wil 4,7 miljoen zien van handelaren in illegale erectiepillen

Oud-burgemees­ter Bert Blase over politiek Den Haag: ‘Het systeem moet om, want het volk is niet te buigen’

Er woedt een veenbrand, er heerst een almaar grote wordende onvrede, het tegengeluid klinkt met de dag luider en het moment dat de vlam in de pan kan slaan is dichterbij dan we denken. ,,Als de politieke elite haar neerbuigende houding niet weet los te laten, koersen we af op een harde botsing”, zegt Papendrechter Bert Blase (63). Hij schreef er een pamflet over: De burger is niet gek.

19 november