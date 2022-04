Oeps! Het 'regent’ isolatiebolletjes in Sliedrecht: ‘Dat had natuurlijk niet mogen gebeuren’

Dordtse woning gesloten na aantreffen volledig ingericht seksbe­drijf zonder vergunning

Een woning aan de Aalscholverstraat in Dordrecht is door burgemeester Kolff voor drie maanden gesloten. In de woning zijn na meerdere controles vier sekswerkers aangetroffen die werkten zonder benodigde vergunning.

31 maart