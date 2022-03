Oekraïense vluchtelingen krijgen wél zebrapad op ‘racebaan’ in Zwijndrecht

Cruise­schip Bellissima maakt zich gereed voor de komst van vluchtelin­gen uit Oekraïne

In het restaurant van het 110 meter lange cruiseschip Bellissima wordt gedweild en koper gepoetst dat het een lieve lust is. Niet dat het binnenkort vertrekt uit de haven van het voormalige Schokbeton in Zwijndrecht in tegendeel. Binnenkort arriveren hier 130 vluchtelingen uit Oekraïne. ,,Maar of het nu vluchtelingen of cruisepassagiers zijn, koper moet je gewoon iedere dag poetsen’', weet de kapitein.

25 maart