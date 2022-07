Oekraïense moeders tot tranen geroerd door inzamelingsactie van basisschoolleerlingen

‘Papegaai­en­huis’ al jaren ernstig vervuild, buurt hoopt dat eigenares­se geholpen wordt: ‘Het is heel triest’

De problemen rondom het ‘papegaaienhuis’ in Dordrecht spelen al jaren, vertellen betrokkenen. De ernstig vervuilde woning is vorige week door een professioneel reinigingsbedrijf schoongemaakt. Maar of het daarmee is opgelost? ,,Het is heel triest.’’

