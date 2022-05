Oei! Automobilist rijdt met auto het water in, pontje kan even niet varen

TOM WANDELT DE WERELD ROND Sliedrech­ter Tom Boerman doorkruist te voet vijf continen­ten: ‘Wat ik doe is compleet belache­lijk en krankzin­nig’

Sliedrechter Tom Boerman (34) wil in vijf jaar alle continenten te voet doorkruisen. In totaal zo’n 40.000 km. Op 8 mei vertrok hij vanuit zijn woonplaats. Wij volgen zijn belevenissen. ‘Of ik mezelf maar even op wilde frissen want over 20 minuten ben je live op TV in Amerika, kreeg ik te horen’.

25 mei