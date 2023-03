Oceanco laat wereld zien waar het naartoe gaat met superjachten: ‘Koper wil de modernste technologie’

Op deze plek is nu het allereer­ste calisthe­nic­s­park van Papen­drecht te vinden

Het allereerste calisthenicspark van Papendrecht is woensdagmiddag officieel geopend. Inwoners kunnen daar vanaf nu, wanneer ze willen, sporten op de toestellen. Het sportpark is te vinden in het Vijverpark, aan de kant van de Kennedylaan.